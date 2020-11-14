Протесты в Ереване попали на видео 

Тысячи человек вышли на протестную акцию в Ереване в пятницу, выступая против принятого трехстороннего заявления о прекращении огня в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

На площади Свободы в центре города собрались протестующие с призывами к отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Митинг проходит под наблюдением полиции. Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после подписания Пашиняном заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе совместно с лидерами России и Азербайджана. Часть жителей Армении восприняла подписанный документ как капитуляцию.