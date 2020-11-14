Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Протесты в Ереване попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Тысячи человек вышли на протестную акцию в Ереване в пятницу, выступая против принятого трехстороннего заявления о прекращении огня в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.
На площади Свободы в центре города собрались протестующие с призывами к отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Митинг проходит под наблюдением полиции. Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после подписания Пашиняном заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе совместно с лидерами России и Азербайджана. Часть жителей Армении восприняла подписанный документ как капитуляцию.
Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
01:42
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
Протесты в Ереване попали на видео
01:59
Протесты в Ереване попали на видео
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
00:33
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
Москвичка закатила истерику в такси и попала на видео
00:23
Москвичка закатила истерику в такси и попала на видео
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
02:48
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
00:14
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
00:30
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
Колонны российских миротворцев в Карабахе попали на видео
00:34
Колонны российских миротворцев в Карабахе попали на видео
Появилось видео драки Харитонова с другим известным бойцом ММА
00:52
Появилось видео драки Харитонова с другим известным бойцом ММА
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
02:02
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение