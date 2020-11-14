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Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила ролик популярной американской танцовщицы и модели Даниэль Акофф (Danielle Acoff) и рассмешила своих фанатов. Пост появился на ее странице в Instagram.
На оригинальных кадрах Акофф выполняет танцевальные движения с элементами гимнастики на фоне небоскребов в черном боди и босоножках на каблуках. Барбер, в свою очередь, попыталась повторить движения девушки в похожем купальнике. «Когда твои новые друзья спрашивают, танцевала ли ты в прошлом», — подписала она пост, который набрал больше 209 тысяч лайков.
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