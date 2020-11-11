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Побег из тюрьмы в Бразилии попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда 11 преступников, заключенных в бразильской тюрьме в городе Пато Бранко, вылезают из сделанного ими подкопа вне территории тюрьмы. Ролик разместил у себя портал G1 Globo.
В течение двух минут 11 мужчинам удается, помогая друг другу, выбраться из узкого подземного хода и убежать. Полицейские сообщили, что пятерых уже задержали. Кроме того, найден подозреваемый, который мог помогать им организовать побег: мужчины были одеты не в тюремную униформу, а в обычные вещи и, возможно, имели с собой сменную одежду. Кроме того, сообщается, что они покинули место преступления на автомобиле.
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