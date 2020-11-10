Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео

На камеру 26-летний уроженец одной из среднеазиатских республик признался, что убил двух женщин и ранил 6-летнего ребенка из-за 20 тысяч рублей, которые ему не выплатили за работу. Подозреваемый рассказал, что в ходе конфликта схватил нож, который был в доме пострадавших, и напал сначала на мать Виктории Барковской, затем на саму преподавательницу, а потом на ее маленькую дочь. Женщины скончались на месте. Девочка находится в больнице.