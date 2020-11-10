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Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
Юрий Столбов
51 минуту назад
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На Рублево-Успенском шоссе произошло обрушение бетонного сооружения. Отмечается, что конструкция упала на проезжую часть.
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