Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео 

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Екатеринбурге очередной скандал из-за ношения масок. Пассажиры трамвая схлестнулись с женщиной, которая отказывалась соблюдать меры безопасности.

Она принципиально ехала без маски, игнорируя замечания людей. Все это вылилось в серьезный скандал.