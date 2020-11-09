Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео 

Москвичи и гости столицы высказали свое мнение о президентских выборах в США , которые по результатам, опубликованным в СМИ, выиграл представитель демократической партии Джо Байден . Ruptly опросили прохожих на улицах Москвы в воскресенье.

Большинство респондентов заявили, что наблюдали за предвыборной гонкой с интересом, поскольку "выборы в США могут как-то повлиять и на жизнь в России".

Отдельные горожане отмечали, что личность президента не имеет ключевого значения, поскольку "в России, нас все равно не любят ни Байден, ни Трамп". Другие же опрошенные высказывались положительно о приходе к власти новой партии, "чтобы политические игры меняли уровень".