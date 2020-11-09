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Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Москвичи и гости столицы высказали свое мнение о президентских выборах в США, которые по результатам, опубликованным в СМИ, выиграл представитель демократической партии Джо Байден. Ruptly опросили прохожих на улицах Москвы в воскресенье.
Большинство респондентов заявили, что наблюдали за предвыборной гонкой с интересом, поскольку "выборы в США могут как-то повлиять и на жизнь в России".
Отдельные горожане отмечали, что личность президента не имеет ключевого значения, поскольку "в России, нас все равно не любят ни Байден, ни Трамп". Другие же опрошенные высказывались положительно о приходе к власти новой партии, "чтобы политические игры меняли уровень".
Видео , Джозеф Байден
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