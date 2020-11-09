Уничтожение армянской бронетехники попало на видео 

Минобороны Азербайджана показало на видео уничтожение своими беспилотниками-камикадзе бронетехники, принадлежавшей армянским военным. Ролик опубликован в понедельник, 9 ноября, на канале ведомства в YouTube.

На кадрах запечатлено, как один БПЛА подбивает танк Т-72, а второй — БМП. В описании ролика уточняется, что показанная на видео военная операция была проведена 9 ноября близ села Зарыслы в направлении города Шуши на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Как отмечается, бронемашины армянской армии были уничтожены при попытке атаковать позиции азербайджанских военных и выйти из окружения в этом районе.