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Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Подмосковье
Юрий Столбов
20 минут назад
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Подозреваемый в убийстве преподавателя РЭУ имени Плеханова Виктории Борковской и ее матери объявлен в розыск.
По предварительной информации, подозреваемый работал в доме своих жертв.
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