Для перекуса в Макдональдсе теперь нужно чекиниться 

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Посетить ресторан сети Макдональдс теперь можно только по QR-коду.

Чтобы перекусить в кафе, нужно зачекиниться. Эта мера направлена на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией. Подробности — в сюжете телеканала Москва 24.