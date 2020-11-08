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Для перекуса в Макдональдсе теперь нужно чекиниться 

Юрий Столбов 2 часа назад
Посетить ресторан сети Макдональдс теперь можно только по QR-коду.
Чтобы перекусить в кафе, нужно зачекиниться. Эта мера направлена на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией. Подробности — в сюжете телеканала Москва 24.
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