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Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске

Юрий Столбов
46 минут назад
В Наро-Фоминске Cadillac насмерть сбил 22-летнего молодого человека и 19-летнюю девушку. Молодые люди шли по пешеходной дорожке, когда в них влетел автомобиль. Парень и девушка скончались.
По некоторым данным, мужчина является генеральным директором крупной компании.
Видео,Наро-Фоминск,
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