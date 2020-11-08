Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео 

Сотни сторонников Дональда Трампа собрались в субботу, 7 ноября, перед Капитолием штата Джорджия в Атланте, чтобы выразить протест против объявленной победы кандидата от демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США.

Сторонники Трампа стояли около ступеней Капитолия и размахивали американским флагами, скандируя "Прекратите воровать", таким образом выражая свое несогласие с результатами президентских выборов, которые, по их мнению, были коррумпированы и фальсифицированы.

Некоторое количество противников Трампа собрались неподалеку. Они держали в руках транспаранты и плакаты с обвинениями Трампа в расизме.