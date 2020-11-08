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Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Сотни сторонников Дональда Трампа собрались в субботу, 7 ноября, перед Капитолием штата Джорджия в Атланте, чтобы выразить протест против объявленной победы кандидата от демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США.
Сторонники Трампа стояли около ступеней Капитолия и размахивали американским флагами, скандируя "Прекратите воровать", таким образом выражая свое несогласие с результатами президентских выборов, которые, по их мнению, были коррумпированы и фальсифицированы.
Некоторое количество противников Трампа собрались неподалеку. Они держали в руках транспаранты и плакаты с обвинениями Трампа в расизме.
Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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