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Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео 

Юрий Столбов 2 часа назад
Военно-историческая реконструкция битвы за Москву в честь 79-летия военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года прошла на территории парка "Патриот" в Одинцовском районе Московской области в субботу.
Масштабная и яркая реконструкция у Главного храма Вооруженных сил России проводится впервые. Место выбрано не случайно — в Алабине был развернут штаб обороны Москвы, который возглавлял Маршал СССР Георгий Жуков.
В воссоздании боевых действий осени 1941 года приняли участие более 200 человек из разных городов России, была задействована историческая бронетанковая техника: советские танки Т-26, Т60, Т-34, "Катюша", а также авиация. В парке помимо сражения была показана героическая работа сотрудников Метростроя, которые возводили оборонительные сооружения на подходах к столице, воссоздано участие дивизий народного ополчения и истребительных батальонов, формировавшихся жителями Москвы.
Видео , Георгий Жуков
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