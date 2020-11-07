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На Красной площади воссоздали картины из жизни города в ВОВ
Юрий Столбов
5 часов назад
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На Красной и Манежной площади открылся Музей инсталляций. Они воссоздают картины мобилизации, боев под Москвой, а еще труда и повседневной жизни времен Великой Отечественной войны.
Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
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