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Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео 

Юрий Столбов 33 минуты назад
Юрик Григорьевич Джангирян, житель армянского села Давид Бек, предположительно попавшего под обстрел со стороны вооруженных сил Азербайджана в начале недели, рассказал о событиях того дня. Ruptly поговорили с очевидцем произошедшего в пятницу.
"Они бомбили и были разрушения, но слава Богу никто не пострадал", — поделился Джангирян. Он добавил, что его сын и жена прятались от обстрела в подвале, а всего в селе проживает 750 человек.
На кадрах видео попали повреждения жилых домов и автомобилей, а также видны куски разорвавшихся снарядов.
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