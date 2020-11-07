Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео 

Юрик Григорьевич Джангирян, житель армянского села Давид Бек, предположительно попавшего под обстрел со стороны вооруженных сил Азербайджана в начале недели, рассказал о событиях того дня. Ruptly поговорили с очевидцем произошедшего в пятницу.

"Они бомбили и были разрушения, но слава Богу никто не пострадал", — поделился Джангирян. Он добавил, что его сын и жена прятались от обстрела в подвале, а всего в селе проживает 750 человек.

На кадрах видео попали повреждения жилых домов и автомобилей, а также видны куски разорвавшихся снарядов.