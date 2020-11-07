Спасатели обнаружили тела четырёх погибших при пожаре в здании в Самаре. По информации ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании в Железнодорожном районе Самары поступило в субботу в 08:24 (07:24 мск). Прибывшие на место спасатели установили, что горит трёхэтажное кирпичное здание с мансардой на площади 150 кв. м, существовала угроза распространения огня на соседнее строение. По предварительным данным, пожар случился из-за неисправной электропроводки.
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
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