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Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге 

Юрий Столбов 2 часа назад
Телеканал "360" опубликовал видео из жилого дома в Екатеринбурге, где вечеринка в одной из квартир закончилась убийством четырех человек.
В ролике показали жилой дом, подъезд и опечатанную дверь квартиры, в которой произошла трагедия. На лестничной клетке кто-то оставил медицинскую перчатку.
Сообщение о ЧП в квартире на пятом этаже в доме по Социалистической улице поступило в полицию в половину третьего ночи по местному времени.
По версии следствия, один из участников вечеринки — владелец квартиры — убил гостей, после чего покончил с собой. Среди погибших — три молодых человека, а также 18-летняя девушка. Еще одна 17-летняя получила ранения, она находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.
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