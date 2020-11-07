Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге 

Телеканал "360" опубликовал видео из жилого дома в Екатеринбурге , где вечеринка в одной из квартир закончилась убийством четырех человек.

В ролике показали жилой дом, подъезд и опечатанную дверь квартиры, в которой произошла трагедия. На лестничной клетке кто-то оставил медицинскую перчатку.

Сообщение о ЧП в квартире на пятом этаже в доме по Социалистической улице поступило в полицию в половину третьего ночи по местному времени.

По версии следствия, один из участников вечеринки — владелец квартиры — убил гостей, после чего покончил с собой. Среди погибших — три молодых человека, а также 18-летняя девушка. Еще одна 17-летняя получила ранения, она находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.