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Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео

Юрий Столбов
3 часа назад
На остановке Василия Макуха в Шевченковском районе Киева между пассажирами трамвая в четверг произошла потасовка.
На кадрах видно, как девушка без маски пытается прорваться в трамвай, а кондуктор и другой пассажир заграждают проход, выталкивая ее руками и ногами.
"Вызывайте полицию, я не выйду никуда", - кричала девушка.
В среду городской голова Киева Виталий Кличко сообщил об усилении контроля за соблюдением мер безопасности, введенных из-за коронавирусной инфекции, в общественном транспорте и, в частности, в метро.
Видео,Виталий Кличко,Киев,
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