Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео 

В южноафриканском национальном парке Крюгера очевидцы запечатлели напряженную погоню гиены за трубкозубом (земляной свиньей). Видео с животными появилось на канале Kruger Sightings на YouTube.

Необычную сцену из мира дикой природы сняли контент-менеджеры для частного заказника Mabula Game Reserve. «Мы приехали к саванне, чтобы взглянуть на легендарное фиговое дерево, которому уже более ста лет, — рассказывают очевидцы. — Там нам по радио сказали, что заметили трубкозуба. Это было прекрасное зрелище — расслабленный трубкозуб бегал по саванне посреди дня. Пока мы любовались трубкозубом, наш гид Эндрю заметил крадущуюся бурую гиену».

На кадрах видно, как гиена устремляется в сторону трубкозуба. Свинья замечает приближение хищника и пытается убежать прочь. В результате ей удается спрятаться в земляной норе и избежать гибели. Авторы ролика некоторое время продолжали наблюдать за норой, надеясь снова увидеть трубкозуба, но животное так и не появилось.