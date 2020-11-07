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Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео 

Юрий Столбов 4 часа назад
В южноафриканском национальном парке Крюгера очевидцы запечатлели напряженную погоню гиены за трубкозубом (земляной свиньей). Видео с животными появилось на канале Kruger Sightings на YouTube.
Необычную сцену из мира дикой природы сняли контент-менеджеры для частного заказника Mabula Game Reserve. «Мы приехали к саванне, чтобы взглянуть на легендарное фиговое дерево, которому уже более ста лет, — рассказывают очевидцы. — Там нам по радио сказали, что заметили трубкозуба. Это было прекрасное зрелище — расслабленный трубкозуб бегал по саванне посреди дня. Пока мы любовались трубкозубом, наш гид Эндрю заметил крадущуюся бурую гиену».
На кадрах видно, как гиена устремляется в сторону трубкозуба. Свинья замечает приближение хищника и пытается убежать прочь. В результате ей удается спрятаться в земляной норе и избежать гибели. Авторы ролика некоторое время продолжали наблюдать за норой, надеясь снова увидеть трубкозуба, но животное так и не появилось.
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