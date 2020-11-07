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Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео 

Юрий Столбов 4 часа назад
В горных районах турецкой Антальи прошел первый мощный снегопад. Произошедшее попало на видео, жители популярного среди туристов курорта поделились записями метели в соцсетях, одна из них была опубликована на YouTube-канале Antalya Lider.
На размещенных в сети кадрах видно, как дорогу заметает снегом, а в автомобиле, который ведет автор ролика, активно работают стеклоочистители.
Как уточняет издание, первый снегопад в сезоне выпал в горном районе Алакабель около города Аксеки, который находится на высоте 1825 метров. Местные власти и дорожные службы оперативно отреагировали на сообщения в соцсетях и предприняли все меры для обеспечения безопасности на дорогах.
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