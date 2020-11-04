Скалолаз из Красноярска Андрей Дидух знает, как покорить, казалось бы, неприступные скалы. И для этого ему даже не нужно специальное снаряжение, с высокими подъемами атлет справляется лишь только с помощью рук и ног. Видео покорения скалы Перья в Национальном парке "Красноярские Столбы", которое было снято в июне текущего года, впечатлило многих пользователей интернета, после того, как его опубликовали крупные отечественные и мировые издания. Андрей Дидух, также известный как дед Андроныч, удивляет не только своими умениями, но и отличной физической формой, непривычной для его возраста. Мужчина родился в 1951 году и ведет здоровый образ жизни. В своих интервью для различных изданий Дидух не раз заявлял, что, по его мнению, все мышцы в теле человека регулярно должны работать.
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
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