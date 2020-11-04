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Пес из Китая прошел 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам

Юрий Столбов
8 часов назад
Золотистый ретривер из Китая прошел почти 100 километров, чтобы воссоединиться с семьей. Ранее владельцы отправили питомца к друзьям на время ремонта.
Пес с разлукой мириться не захотел и сбежал. Путешествие заняло две недели. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Видео,Китай,
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