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Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России 

Юрий Столбов 8 часов назад
На видео засняли неаккуратную погрузку посылок у Почты России. Мужчина выбрал необычный способ погрузки посылок в автомобиль. Остановившись у отделения Почты России, неизвестный начал кидать посылки внутрь.
Комментарий пресс-службы макрорегиона Москва АО "Почта России":

«Это недопустимая ситуация. По фактам, зафиксированным на видео, будет проведена служебная проверка. По ее итогам руководство примет меры дисциплинарного взыскания в отношении виновного лица. Все водители будут дополнительно проинструктированы о правилах погрузки и разгрузки почтовых отправлений.»

Видео , Почта России
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