Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России 

«Это недопустимая ситуация. По фактам, зафиксированным на видео, будет проведена служебная проверка. По ее итогам руководство примет меры дисциплинарного взыскания в отношении виновного лица. Все водители будут дополнительно проинструктированы о правилах погрузки и разгрузки почтовых отправлений.»