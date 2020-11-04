Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России 

На видео засняли неаккуратную погрузку посылок у Почты России. Мужчина выбрал необычный способ погрузки посылок в автомобиль. Остановившись у отделения Почты России, неизвестный начал кидать посылки внутрь.
Комментарий пресс-службы макрорегиона Москва АО "Почта России":
«Это недопустимая ситуация. По фактам, зафиксированным на видео, будет проведена служебная проверка. По ее итогам руководство примет меры дисциплинарного взыскания в отношении виновного лица. Все водители будут дополнительно проинструктированы о правилах погрузки и разгрузки почтовых отправлений.»