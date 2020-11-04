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Беспорядки в Вашингтоне попали на видео 

Юрий Столбов 9 часов назад
США пока не охватили масштабные акции протестов, которых ожидали правоохранительные органы страны. Однако в ряде городов граждане всё же выходят на улицы, не обходится без беспорядков. В центре Вашингтона участники протестов сожгли флаг США.
Как сообщают «Известия», обстановка в американской столице напряжённая. Активисты подрались с представителями полиции неподалёку от Белого дома.
Кроме того, вечером 3 ноября по местному времени на одну из центральных улиц приехал грузовик с музыкальным оборудованием. Громкая музыка привлекла толпу, которая не расходилась, несмотря на призывы полиции. Одним из главных действующих лиц митинга стал кукольный президент США Дональд Трамп.
Видео , Дональд Трамп , МВД
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