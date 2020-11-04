Беспорядки в Вашингтоне попали на видео 

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США пока не охватили масштабные акции протестов, которых ожидали правоохранительные органы страны. Однако в ряде городов граждане всё же выходят на улицы, не обходится без беспорядков. В центре Вашингтона участники протестов сожгли флаг США.

Как сообщают «Известия», обстановка в американской столице напряжённая. Активисты подрались с представителями полиции неподалёку от Белого дома.