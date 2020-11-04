Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео 

В распоряжении Ruptly оказались кадры спасения трехлетней Айды Гезгин, которая провела трое суток под завалами дома, обрушившегося в результате семибалльного землетрясения в Измире.

На кадрах запечатлены спасатели, а также очевидцы, благословившие бога в момент спасения ребенка. Днем ранее из-под завалов также были спасены еще две девочки в возрасте трех и 14 лет. Число жертв землетрясения в Турции в настоящее время увеличилось до ста.

По словам спасателей, данное число погибших не окончательное, поскольку поисковая операция продолжается.