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Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео 

Юрий Столбов 10 часов назад
На Алтае инспектор ГИББД бегом догнал джип нарушителя. Забавное видео выложил в Сеть Телеграм-канал Hue. Инспектор ГИБДД догнал и остановил автомобиль, которым управлял пьяный водитель.
Дело было в Алтайском крае. В полицию позвонили из села Соузга, сообщили, что сильно нетрезвый гражданин разъезжает на Honda CR-V.
Увидев нарушителя, экипаж ДПС велел ему остановиться, но тот это требование проигнорировал и спокойно покатил дальше. Но сотрудники ГИБДД так просто не сдаются. Видеокамера запечатлела стремительный спурт инспектора, догнавшего авто. Ну а там уже дело минуты — подбежал второй инспектор, водителя извлекли из-за руля.
Видео , ГИБДД
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