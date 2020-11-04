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Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео 

Юрий Столбов 10 часов назад
В сети появилось видео, на котором запечатлена разгромленная в Нагорном Карабахе колонна элитного спецназа «Яшма» Вооруженных сил Азербайджана. Ролик во вторник, 3 ноября, публикует Telegram-канал WarGonzo.
На кадрах, в частности, виден выгоревший бронированный автомобиль, который был подбит бойцами Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на окраине села Тагавард. Рядом с машиной можно заметить тело одного из погибших азербайджанских военных. Также на видео показаны карабахские военнослужащие, которые прочесывают местность в поисках сбежавших противников.
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