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Протестующие подрались у Белого дома и попали на видео 

Юрий Столбов 11 часов назад
Полицейские столкнулись с протестующими представителями движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») у Белого дома. Об этом сообщает The Sun.
Столкновения начались незадолго до закрытия участков на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне, которая находится прямо напротив Белого дома. В результате одного человека задержали.
На видео, опубликованном пользователем Twitter Brendan Gutenschwager, видно, как люди в неоновых масках начинают избивать молодого человека, который что— с ними обсуждал. Отмечается, что данная потасовка также произошла на Black Lives Matter Plaza.
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