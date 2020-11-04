Протестующие подрались у Белого дома и попали на видео 

Полицейские столкнулись с протестующими представителями движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») у Белого дома. Об этом сообщает The Sun.

Столкновения начались незадолго до закрытия участков на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне, которая находится прямо напротив Белого дома. В результате одного человека задержали.

На видео, опубликованном пользователем Twitter Brendan Gutenschwager, видно, как люди в неоновых масках начинают избивать молодого человека, который что— с ними обсуждал. Отмечается, что данная потасовка также произошла на Black Lives Matter Plaza.