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Ночные гонки на бетономешалках попали на видео

Юрий Столбов
21 час назад
На Третьем транспортном кольце соревновались в скорости бетономешалки. Все это сняли и выложили в Сеть очевидцы необычных гонок.
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