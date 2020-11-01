Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео 

Серфингисты устремились в четверг на пляж Прайя-ду-Норте в Назаре за свеллами, — высокими волнами. Они появились благодаря урагану "Эпсилон", обрушившемуся на побережье несколькими днями ранее.

Назаре часто называют "Меккой", так как именно на побережье этого города океанские волны достигают большой высоты. Причиной данного феномена кроется в самой грубой в Европе подводной впадине, которая пролегает перпендикулярно береговой линии. Когда водные потоки сталкиваются с повышением дна у берега, они начинают подниматься, и образуют высокие волны.