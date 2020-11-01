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«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео 

Юрий Столбов 23 часа назад
Жители Буэнос-Айреса в ночь на воскресенье смогли увидеть редкое астрономическое явление — "Голубую Луну" или "Охотничью Луну", которая озарила небо над мегаполисом.
Свое название явление получило от английской поговорки "Once in a Blue Moon" ("Однажды при Голубой Луне" — с англ.), что означает "крайне редко" или "никогда".
Это второе полнолуние из двух, которые произошли в октябре этого года. Первое, которое обычно называют "Урожайной Луной", можно было наблюдать первого октября. Обычно, фермеры, которые работают по лунному календарю, собирали в этот день урожай. Второе полнолуние, которое еще называют "Охотничьей Луной", использовалось для охоты и подготовке к зиме.
Уникальность полнолуния также заключается в том, что Луна в этот день находилась на самой удаленной от Земли точке своей орбиты, поэтому ее диск стал самым минимальным в 2020 году.
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