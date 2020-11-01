Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на священника в Лионе 

Мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на православного священника греческого собора в Лионе, задержали в шашлычной в субботу, 31 октября.

Сообщается, что внешность задержанного может соответствовать описаниям, предоставленным свидетелями.

У арестованного не было при себе оружия. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить, причастен ли задержанный к совершенному преступлению.

На кадрах видео сотрудники полиции находятся на месте нападения, а также в шашлычной, где был задержан подозреваемый.