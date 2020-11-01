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Момент взрыва кислородной будки на территории больницы попал на видео 

Юрий Столбов 1 ноября 2020
Момент взрыва будки-склада для хранения баллонов с кислородом в челябинской городской больнице №2 попал на видео. По словам очевидцев, ударной волной выбило стёкла в соседнем здании и повредило припаркованные поблизости автомобили. Из поликлиники эвакуированы свыше 150 пациентов. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 130 кв. м, повреждены два этажа здания. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что после инцидента в больницах города проведут проверки кислородного оборудования.
Видео , Алексей Текслер
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