Опубликовано видео с вернувшимися на землю космонавтами 

Российские космонавты Иван Вагнер Анатолий Иванишин во время своей послеполетной пресс-конференции в среду в Звездном Городке рассказали об утечке воздуха из российского модуля "Звезда" на Международной космической станции (МКС), которая происходила через криволинейную царапину длиной два-три сантиметра.

По словам Иванишина, данную царапину обнаружил Иван Вагнер, а помогли в ее поисках чаинки.

Космонавты рассказали о тех проблемах, с которыми столкнулись по прибытии на Землю. Проведя более полугода в невесомости, Анатолий Иванишин испытывает трудности с тем, чтобы пройти в дверной проем.