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Опубликовано видео с вернувшимися на землю космонавтами 

Юрий Столбов 1 час назад
Российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин во время своей послеполетной пресс-конференции в среду в Звездном Городке рассказали об утечке воздуха из российского модуля "Звезда" на Международной космической станции (МКС), которая происходила через криволинейную царапину длиной два-три сантиметра.
По словам Иванишина, данную царапину обнаружил Иван Вагнер, а помогли в ее поисках чаинки.
Космонавты рассказали о тех проблемах, с которыми столкнулись по прибытии на Землю. Проведя более полугода в невесомости, Анатолий Иванишин испытывает трудности с тем, чтобы пройти в дверной проем.
Видео , Анатолий Иванишин , Иван Вагнер
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