Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео 

Разлученные 48 лет назад отец и сын воссоединились в аэропорту штата Пенсильвания, США . Видео их трогательной встречи опубликовано на портале UPI.

Билл Патрик-младший прилетел из штата Юта в город Гаррисберг, чтобы встретиться со своим отцом Биллом Патриком-старшим. Родственники расстались, когда сыну было всего пять лет. «Мама уехала со мной и двумя моими сестрами после Пасхи, кажется, в 1973 году, — вспоминает Патрик-младший. — Я знаю об отце только то, что записано в моем сертификате о рождении».

Патрик-старший утверждает, что долгое время безуспешно пытался найти своих детей. В поисках также участвовали его родственники. «Моя сестра тоже искала. Мой брат, когда еще был жив, пытался помочь», — отмечает он. Около двух лет назад его сестре удалось разыскать страницу Патрика-младшего на Facebook.