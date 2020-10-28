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Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Разлученные 48 лет назад отец и сын воссоединились в аэропорту штата Пенсильвания, США. Видео их трогательной встречи опубликовано на портале UPI.
Билл Патрик-младший прилетел из штата Юта в город Гаррисберг, чтобы встретиться со своим отцом Биллом Патриком-старшим. Родственники расстались, когда сыну было всего пять лет. «Мама уехала со мной и двумя моими сестрами после Пасхи, кажется, в 1973 году, — вспоминает Патрик-младший. — Я знаю об отце только то, что записано в моем сертификате о рождении».
Патрик-старший утверждает, что долгое время безуспешно пытался найти своих детей. В поисках также участвовали его родственники. «Моя сестра тоже искала. Мой брат, когда еще был жив, пытался помочь», — отмечает он. Около двух лет назад его сестре удалось разыскать страницу Патрика-младшего на Facebook.
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