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Танец стюардессы частного самолета в откровенном наряде попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Стюардесса частного самолета, прославившаяся в социальных сетях, станцевала на камеру в откровенном наряде, и смутила подписчиков. Роликом девушка поделилась в своем аккаунте в социальной сети TikTok.
На видео девушка по имени Молли динамично двигается под композицию Pretty Savage группы Blackpink в рваных джинсах, полностью оголяющих ее ноги и разодранном топе, из-под которого торчит черный бюстгальтер. Сперва сотрудница авиакомпании вращает головой в такт музыке, а на следующих кадрах — ритмично машет руками.
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