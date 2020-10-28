Танец стюардессы частного самолета в откровенном наряде попал на видео

Стюардесса частного самолета, прославившаяся в социальных сетях, станцевала на камеру в откровенном наряде, и смутила подписчиков. Роликом девушка поделилась в своем аккаунте в социальной сети TikTok.

На видео девушка по имени Молли динамично двигается под композицию Pretty Savage группы Blackpink в рваных джинсах, полностью оголяющих ее ноги и разодранном топе, из-под которого торчит черный бюстгальтер. Сперва сотрудница авиакомпании вращает головой в такт музыке, а на следующих кадрах — ритмично машет руками.