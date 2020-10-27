Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета 

Стюардесса частного самолета, прославившаяся в социальных сетях, показала, как выглядит реальная процедура эвакуации пассажиров при крушении самолета. Видео девушка опубликовала на своей странице в TikTok.

На кадрах девушка в униформе бортпроводницы садится в кресло и пристегивается ремнями безопасности с криками «аварийная ситуация». После этого она вскакивает с сиденья, начинает бегать по салону и вопить о начале эвакуации.

Затем сотрудница авиакомпании хватает фонарь, чтобы осветить пассажирам проход в салоне лайнера, и указывает, где именно находится выход из самолета.