80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео 

Жительница Черкасс Антонина Ткачук профессионально заниматься спортом начала лишь в 70 лет, а десятилетие спустя победила на Чемпионате Украины по легкой атлетике среди ветеранов, установив рекорд страны по бегу. Дистанцию 400 метров 80-летняя спортсменка преодолела за 2 минуты 18 секунд.

Ruptly встретились с Антониной Ивановной в понедельник, 27 октября, и узнали секреты ее спортивной формы.

До прихода в профессиональный спорт инженер-технолог по образованию бег считала своим хобби. Женщина вспоминает, что в возрасте 40 лет она решила начать совершать пробежки по утрам. Сегодня Антонина Ивановна уже не мыслит свою жизнь без ежедневных тренировок.