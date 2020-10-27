Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео 

Юрий Столбов 49 минут назад
Жительница Черкасс Антонина Ткачук профессионально заниматься спортом начала лишь в 70 лет, а десятилетие спустя победила на Чемпионате Украины по легкой атлетике среди ветеранов, установив рекорд страны по бегу. Дистанцию 400 метров 80-летняя спортсменка преодолела за 2 минуты 18 секунд.
Ruptly встретились с Антониной Ивановной в понедельник, 27 октября, и узнали секреты ее спортивной формы.
До прихода в профессиональный спорт инженер-технолог по образованию бег считала своим хобби. Женщина вспоминает, что в возрасте 40 лет она решила начать совершать пробежки по утрам. Сегодня Антонина Ивановна уже не мыслит свою жизнь без ежедневных тренировок.
Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
Эрдоган потребовал вернуть Крым Турции
Эрдоган потребовал вернуть Крым Турции
В Германии назвали близкую к «мировому господству» страну
В Германии назвали близкую к «мировому господству» страну
Против Эрдогана собирают мощную коалицию
Против Эрдогана собирают мощную коалицию
Видео
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
01:20
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
00:28
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
00:15
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
03:32
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
Происшествия
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
02:46
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
Толкающий через дорогу огромный ком школьник попал на видео
00:59
Толкающий через дорогу огромный ком школьник попал на видео
Общество
Столкновения на Таймс-сквер попали на видео
00:55
Столкновения на Таймс-сквер попали на видео
Появилось видео убежища с огромными запасами печенья
00:41
Появилось видео убежища с огромными запасами печенья
В мире Общество
Извержение вулкана на Камчатке попало на видео
00:29
Извержение вулкана на Камчатке попало на видео
Россиянин спрыгнул с 20-метровой скалы в Турции и попал на видео
00:34
Россиянин спрыгнул с 20-метровой скалы в Турции и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение