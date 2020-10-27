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Извержение вулкана на Камчатке попало на видео 

Юрий Столбов 17 минут назад
Активность вулкана Ключевский на Камчатке, начавшаяся в октябре, постепенно набирает мощность. Об этом «Камчатке-Информ» сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
«Извержение Ключевского находится в начальной стадии и постепенно усиливается. Высота выбросов из кратера в последние дни стала достигать 450-500 метров», — рассказал ученый.
По его словам, из-под формирующегося шлакового конуса на склон вулкана под углом 32 градуса в Апахончический желоб выходит лавовый поток, который разветвляется на шесть-семь более мелких потоков. При этом протяженность наибольшего из них достигает примерно одного километра.
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