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Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
Юрий Столбов
1 час назад
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Сотрудники
МЧС
тушат горящие автобусы на подмосковной базе в Лыткарине. В огне находятся четыре транспортных средства, одно из них горит частично.
Причины не сообщаются, информации о пострадавших сейчас нет.
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Видео
,
МЧС
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