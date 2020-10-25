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Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье 

Юрий Столбов 1 час назад
Сотрудники МЧС тушат горящие автобусы на подмосковной базе в Лыткарине. В огне находятся четыре транспортных средства, одно из них горит частично.
Причины не сообщаются, информации о пострадавших сейчас нет.
Видео , МЧС
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