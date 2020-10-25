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Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео

Юрий Столбов
42 минуты назад
В районе деревни Тимонино (Дергачевский район Саратовской области) произошла крупная потасовка: конфликт с участием 300 человек, по предварительным данным, разгорелся из-за проводов в армию. Видео инцидента публикует Telegram-канал Baza.
Как рассказали местные жители, оппоненты (примерно по 150 человек с каждой стороны) расположились по разные стороны дороги и стали забрасывать друг друга палками, камнями и бутылками. Прибывшим на место полицейским удалось не допустить массовой драки и убедить противников разойтись.
Видео,Саратовская Область,
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