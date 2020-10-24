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В Москве сняли необычного участника дорожного движения 

Юрий Столбов 1 час назад
Необычного участника движения сняли наши телезрители на видео. Многие не смогли понять, что это такое.
Присылайте и вы свои ролики, самые интересные обязательно покажем в прямом эфире Москвы 24.
Видео
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