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В Москве сняли необычного участника дорожного движения
Юрий Столбов
1 час назад
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Необычного участника движения сняли наши телезрители на видео. Многие не смогли понять, что это такое.
Присылайте и вы свои ролики, самые интересные обязательно покажем в прямом эфире Москвы 24.
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