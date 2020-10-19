Рыбак и его девушка погладили опаснейшую акулу и попали на видео 

В австралийском штате Квинсленд рыбак выловил трехметровую тупорылую акулу и дал ее погладить своей девушке. На видео, снятое парой и попавшее в сеть, обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике видно, как Бретт Метвен (Brett Methven) борется с акулой и в итоге вытаскивает ее к берегу. «Не тащите ее за хвост, на мелководье это их пугает. Тупорылые акулы — большие и опаснейшие хищники, но если отнестись к ним с должным уважением, они будут вести себя очень расслабленно», — говорит он, плавно подтягивая леску с уловом.