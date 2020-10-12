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Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео 

Юрий Столбов 37 минут назад
Погоня вооруженных автоматами силовиков за протестующими в Минске и их последующее задержание попали на видео. Ролик в воскресенье, 11 октября, в своем Telegram-канале публикует издание TUT.BY На кадрах, по данным издания сделанных на улице Зыбицкой, люди в форме подбегают к набережной, окружая, разбегающихся протестующих. Одному из граждан угрожают оружием, другой получает прикладом в лицо, видно, что один молодой человек в сером балахоне успевает сбежать от силовиков. Еще одного из задержанных валят на землю.
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