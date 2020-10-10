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Спрос на курорты в Сочи удвоился в октябре
Юрий Столбов
19 минут назад
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Спрос на курорты в
Сочи
удвоился в октябре. Местные жалуются на толпы туристов, и социальная дистанция там соблюдается не всегда.
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