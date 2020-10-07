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Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве

Юрий Столбов
1 час назад
В Москве каршеринг вылетел с дороги и врезался в столб. Автомобиль увезли на эвакуаторе. О пострадавших и причинах происшествия не сообщается.
Видео,Москва,
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