Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео 

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Балашихе в квартиру жилого дома залетела необычная птица. Хозяйка опубликовала видео и спросила у пользователей ее название.

Эксперты определили, что это желтоголовый королек. Однако некоторые пользователи усмотрели в этом плохую примету.