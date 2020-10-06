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Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Балашихе в квартиру жилого дома залетела необычная птица. Хозяйка опубликовала видео и спросила у пользователей ее название.
Эксперты определили, что это желтоголовый королек. Однако некоторые пользователи усмотрели в этом плохую примету.
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