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Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В китайском городском округе Пуян, провинция Хэнань, огромный черный медведь (барибал) вцепился в дрессировщика во время циркового представления. Жестокое видео, снятое очевидцами, опубликовал таблоид Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.
На кадрах видно, как 200-килограммовый медведь нападает на артиста в белой униформе. Другой работник цирка бежит на помощь и пытается отогнать агрессивное животное. Он бьет зверя руками, однако тот не отпускает свою жертву. Вскоре еще несколько сотрудников выходят на сцену и пытаются укротить барибала длинными палками.
Видео,Daily Mail,
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