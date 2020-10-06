Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео

В китайском городском округе Пуян, провинция Хэнань, огромный черный медведь (барибал) вцепился в дрессировщика во время циркового представления. Жестокое видео, снятое очевидцами, опубликовал таблоид Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

На кадрах видно, как 200-килограммовый медведь нападает на артиста в белой униформе. Другой работник цирка бежит на помощь и пытается отогнать агрессивное животное. Он бьет зверя руками, однако тот не отпускает свою жертву. Вскоре еще несколько сотрудников выходят на сцену и пытаются укротить барибала длинными палками.