Ещё
Далее:
Читайте также:
Отключить рекламу
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Рецепты
Ещё
Отключить рекламу
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Юрий Столбов
1 час назад
Комментарии
Все новости на карте
В Европе шторм «Алекс» переместился в регион севера
Италии
и юга
Франции
. В результате подъёма воды в реке Сезия были затоплены улицы, а дороги заблокированы. Стихией разрушен мост, соединяющий итальянские провинции Верчелли и Новара.
Читать ещё •••
Видео
Читайте также
В российской школе во время линейки случилось ЧП
Новости партнеров
Главное сейчас
Алиев отказал Макрону в просьбе
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Помпео обрушился на Россию
Россиянка упала на машину вместе с куском балкона
В Турции возмутились действиями российских пилотов
Видео
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
01:44
Путин принял отставку главы Дагестана
Политика
00:47
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
Погода
Общество
00:34
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение