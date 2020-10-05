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Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии 

Юрий Столбов 1 час назад
В Европе шторм «Алекс» переместился в регион севера Италии и юга Франции. В результате подъёма воды в реке Сезия были затоплены улицы, а дороги заблокированы. Стихией разрушен мост, соединяющий итальянские провинции Верчелли и Новара.
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