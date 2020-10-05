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Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео 

Юрий Столбов 38 минут назад
В сети набирает популярность отрывок утреннего британского шоу This Morning («Этим утром»), в эфире которого двухлетний ребенок неожиданно похлопал свою мать по груди и закричал фразу «Это мамины сиськи». На ролик обратило внимание издание The Mirror.
Во время записи программы ведущие дали слово гостье шоу Кристи Хагедорн, с которой они связались по видеосвязи. В этот момент женщина занималась выпечкой, а ее двухлетний сын Кейд сидел на руках. Кристи рассказывала о любви ребенка к приготовлению блюд, однако он неожиданно прервал ее комментарий своими действиями.
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